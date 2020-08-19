Соседи Белоруссии подключились к борьбе за Минск

19.08.2020, Минск, Алесь Мищенко

Москва говорит о невмешательстве в нынешний кризис внутри Белоруссии, однако западные соседи Минска не скрывают планов по дальнейшему отрыву республики от России.

Накануне состоялся телефонный разговор канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, содержание которого до широкой общественности частично донесли пресс-службы глав обоих государств.

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«Немедленно выпустить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис», – такие безапелляционные требования к Минску, по словам официального представителя кабинета министров Германии Штеффена Зайберта, выдвинула фрау канцлер в разговоре с российским коллегой.

При этом, судя по информации пресс-службы Кремля, Владимир Путин был более деликатен, но не менее конкретен в выражении позиции страны.

«Акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», – говорится в сообщении.

Соседняя Польша в отличие от Москвы, устами своих представителей делая заявления по поводу белорусского вопроса, не стесняется в формулировках, словно желая взять реванш за проигрыш Речи Посполитой в противостоянии с Русским государством.

«Важную роль там играет Россия, которая, на мой взгляд, играет немалую роль в том, что сейчас происходит в Белоруссии, – в интервью Wprost высказал свои опасения экс-президент Польши Александр Квасьневский. – Сражаясь за свержение Лукашенко, можно совершенно неожиданно закрепить в Белоруссии какого-нибудь пророссийского лидера… В Белоруссии наблюдается нехватка ярких лидеров».

И предложил нынешнему польскому руководству подключить к вопросу ООН и президента США Дональда Трампа, чтобы ничего подобного не случилось.

В свою очередь замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский призвал Евросоюз быть более активным в белорусском вопросе, чтобы «и оппозиция, и он (Лукашенко – ред.) тоже видели, что для Белоруссии есть альтернатива сотрудничеству с Россией».

При этом неудавшийся конкурент Александра Лукашенко на президентских выборах Валерий Цепкало довольно точно подметил, что и у России в Белоруссии есть свои четкие геополитические интересы, о которых Москва пока не заявляет публично.

«Наше видение состоит в том, что западные страны не должны признавать результаты президентских выборов, им следует признать Светлану Тихановскую единственным легитимным лидером, – заявил оппозиционер в ходе видеоконференции вашингтонского Центра стратегических и международных исследований. – Россия признала Александра Лукашенко победителем на выборах и поздравила его. Это то, чего западные страны не должны делать…. У Москвы есть геополитические интересы, и она не хочет того, чтобы войска НАТО появились около Смоленска…. Россия никогда этого никому не позволит».

При этом накануне вечером появилась информация, что в минском аэропорту приземлился Ту-214ВПУ специального летного отряда «Россия», который ряд информационных агентств уже поспешили назвать «бортом ФСБ России». При этом никаких комментариев об этом самолета со стороны как официального Минска, так и официальной Москвы не было. Но представители белорусской оппозиции в соцсетях уже сообщили, что взяли российское посольство в Белоруссии под наблюдение, чтобы установить, кто прибыл на борту.

Как и столетия назад, белорусские земли вновь становятся ареной геополитического соперничества Запада и Востока. Хочется надеяться, что только дипломатического.