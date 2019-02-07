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07.02.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Донбасс, Одесса, Политика, Приднестровье, Русская Весна, Украина, Харьков
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Соседи подали пример Украине: В НАТО – без земель Новороссии!

Нынешнее прозападное парламентское большинство Молдовы готово отказаться от идеи возвращения под свой контроль Приднестровья ради интеграции Кишинева в Евросоюз и НАТО. Об этом пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, недавно спикер парламента страны Андриан Канду заявил, что Молдова готова отказаться от претензий на Приднестровье ради евроинтеграции.

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«Здесь не может быть никаких дискуссий. Это однозначно наше будущее. В этом вопросе компромиссов быть не может. Это не та цена реинтеграции Молдовы, о которой может идти речь. Если выяснится, что цена – это отказ от евроинтеграции, то наш ответ будет – нет, мы не готовы платить такую цену», – заявил Канду.

Против такой идеи выступил президент Молдовы Игорь Додон, чья Соцпартия на предстоящих выборах надеется улучшить свой результат. «Так говорят унионисты, которые добиваются присоединения к Румынии», – сказал Додон.

В ПМР же идею прозападных политиков из Кишинева одобрили.

«Заявление Андриана Канду о готовности отказаться от Приднестровья, если это будет необходимо для интеграции РМ с НАТО и ЕС, вызвало в Тирасполе позитивную реакцию», – пишет издание.

Следует напомнить, что нынешняя столица Приднестровья получила статус города в 1795 году. Тирасполь тогда стал центром созданного уезда Новороссийской губернии.

Прозападные власти Украины анонсировали, что в ближайшее время Конституция страны будет изменена – туда включат пункты о перспективе членства в НАТО и ЕС.

В 2014 году Киев потерял контроль над Крымом, Донецком и Луганском – жители этих регионов выступали против прозападного курса.

При одобрении ЕС и США властям Украины удалось также путем репресий и убийств подавить русское восстание в Одессе, Харькове и других юго-восточных регионах.

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