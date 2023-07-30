США должны конфисковать оставшееся на Западе имущество российского артиста Филиппа Киркорова, и ряда спортсменов.

Об этом в интервью своей жене Алесе Бацман заявил украинский медиа-шарлатан Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Америке не надо быть такой простодушной, и рассмотреть всех. Так, смотрим. Филип Киркоров, что у тебя? В Майами квартира? До свидания, соси болт, живи на болотах. Тем более, что ему это привычно.

Дальше, Овечкин. У тебя в Америке всё – туда же. Фетисов Слава, ты там в руководящих структурах Госдумы поддерживаешь это всё – нет у тебя ничего в Америке. И так далее», – предложил Гордон