«Соси болт!» – Украинский Гордон требует отобрать дом Киркорова в Майами

Вадим Москаленко.  
30.07.2023 12:52
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Санкции, Украина


США должны конфисковать оставшееся на Западе имущество российского артиста Филиппа Киркорова, и ряда спортсменов.

Об этом в интервью своей жене Алесе Бацман заявил украинский медиа-шарлатан Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны конфисковать оставшееся на Западе имущество российского артиста Филиппа Киркорова, и ряда спортсменов....

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«Америке не надо быть такой простодушной, и рассмотреть всех. Так, смотрим. Филип Киркоров, что у тебя? В Майами квартира? До свидания, соси болт, живи на болотах. Тем более, что ему это привычно.

Дальше, Овечкин. У тебя в Америке всё – туда же. Фетисов Слава, ты там в руководящих структурах Госдумы поддерживаешь это всё – нет у тебя ничего в Америке. И так далее», – предложил Гордон

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