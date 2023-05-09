Соскин: «Бегите, у Путина ракеты не закончатся!»

Вадим Москаленко .  
09.05.2023 19:52
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Болтунам из команды президента Украины Владимира Зеленского нужно отрезать языки за ложь о том, что у России подходит к концу ракетный потенциал.

Об этом в своём видеоблоге заявил критикующий Зеленского и поддерживающий националистов украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Болтунам из команды президента Украины Владимира Зеленского нужно отрезать языки за ложь о том,...

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«Удары будут наноситься всё более тяжёлые, и поэтому нечего сидеть. Ещё раз говорю: не сидите, никому не верьте. Каждую ночь будут бомбить Киев. Они примеряются, они загоняют новые данные, как им удалось, куда удары новые нанесли, они обсчитывают ПВО, смотрят – как, где. Они готовятся к ракетным ударам.

Помните, всякая шобла при власти, которых Зеленский расставил, рассказывали нам всякий бред собачий, что у Путина будет всё меньше и меньше носителей, которыми бить? Обманули так, нагло нас обманули. Получается, что у них есть и не кончаются эти поганые ракеты, у московитов, и Х-22, Х-101, они их всё делают и делают. Китай им в этом помогает, Иран помогает, Северная Корея и многие другие страны помогают», – уверен он.

«То есть – это ложь, что у него что-то заканчивается. Но тогда надо этим болтунам языки поотрезать. Они же при власти, они на госбюджете, они наши деньги жрут», – возмутился Соскин.

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