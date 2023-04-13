Соскин: Беженкам из Украины в ЕС нужно не забывать, что они наследницы амазонок

Вадим Москаленко .  
13.04.2023 21:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 262
 
Дзен, ЕС, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Бежавшим из страны гражданам Украины, столкнувшимся с беспределом и несправедливостью в странах ЕС, нужно не ныть, а самоорганизовываться, вплоть до посещений секций каратэ, чтобы дать достойный отпор европейской бюрократии.

Об этом в своём видеоблоге заявил сочувствующий националистам украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавшим из страны гражданам Украины, столкнувшимся с беспределом и несправедливостью в странах ЕС, нужно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Так, в СМИ активно обсуждается ситуация с украинскими беженцами в Евросоюзе, у которых массово отбирают детей. Уже более 100 случаев, когда ювенальная служба принудительно забирала ребенка у беженцев из Украины, а затем через суд лишала их родительных прав.

Соскин выразил уверенность, что это не беда.

«Правильно делаете, молодцы, что думаете о том, как выжить (уезжая из Украины – ред.), особенно тем, кто имеет детей. Там мне пишут, что вот в Германии забирают детей и так далее. Так вы объединяйтесь! Кооперативы создавайте, группы создавайте. Молодые женщины, идите в секции каратэ занимайтесь, другими видами единоборств, укрепляйте себя. Вы что забыли традиции амазонок? Так вспоминайте. Больше драйва, больше силы накапливайте. Ну что ж, нет мужиков, так что, вы не можете сами защитить себя и своих детей и близких? Не надо ныть.

Надо показывать своё место этой загнивающей, дрянной, дряхлой Европе и её руководству. Показывайте, что вы наследники ариев, славяне, что вы мощные, что вы наследницы амазонок, что у вас есть сила духа, воли, физическая сила. Что ж сделаешь, такой период жизни», – бредил он.

«Если мужики (на Украине – ред.) не могут свои интересы отстоять, объединиться и дать под задницу всяким мудакам, которые превратили в концлагерь Украину, так про что можно говорить? Нарушена Конституция, все молчат, как мыши позабивались туда, под веник, и сидят. Кого вы слушаете? Кто это такие? Какие-то были членопианисты, и вы их все слушаете. Забыли, кто вы такие, что ли?», – подстрекал Соскин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть