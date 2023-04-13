Соскин: Беженкам из Украины в ЕС нужно не забывать, что они наследницы амазонок

Бежавшим из страны гражданам Украины, столкнувшимся с беспределом и несправедливостью в странах ЕС, нужно не ныть, а самоорганизовываться, вплоть до посещений секций каратэ, чтобы дать достойный отпор европейской бюрократии.

Об этом в своём видеоблоге заявил сочувствующий националистам украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в СМИ активно обсуждается ситуация с украинскими беженцами в Евросоюзе, у которых массово отбирают детей. Уже более 100 случаев, когда ювенальная служба принудительно забирала ребенка у беженцев из Украины, а затем через суд лишала их родительных прав.

Соскин выразил уверенность, что это не беда.

«Правильно делаете, молодцы, что думаете о том, как выжить (уезжая из Украины – ред.), особенно тем, кто имеет детей. Там мне пишут, что вот в Германии забирают детей и так далее. Так вы объединяйтесь! Кооперативы создавайте, группы создавайте. Молодые женщины, идите в секции каратэ занимайтесь, другими видами единоборств, укрепляйте себя. Вы что забыли традиции амазонок? Так вспоминайте. Больше драйва, больше силы накапливайте. Ну что ж, нет мужиков, так что, вы не можете сами защитить себя и своих детей и близких? Не надо ныть. Надо показывать своё место этой загнивающей, дрянной, дряхлой Европе и её руководству. Показывайте, что вы наследники ариев, славяне, что вы мощные, что вы наследницы амазонок, что у вас есть сила духа, воли, физическая сила. Что ж сделаешь, такой период жизни», – бредил он.

«Если мужики (на Украине – ред.) не могут свои интересы отстоять, объединиться и дать под задницу всяким мудакам, которые превратили в концлагерь Украину, так про что можно говорить? Нарушена Конституция, все молчат, как мыши позабивались туда, под веник, и сидят. Кого вы слушаете? Кто это такие? Какие-то были членопианисты, и вы их все слушаете. Забыли, кто вы такие, что ли?», – подстрекал Соскин.