Соскин обвинил Авакова в гибели главы МВД

К крушению в Броварах, обезглавившему МВД Украины, может быть причастен бывший министр иностранных дел Арсен Аваков.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина хочет всё мобилизировать, везде повестки раздают, украинских мужчин насильно хватают свои же. Правда, теперь непонятно, как будут хватать, потому как тот, кто возглавлял МВД, его первый зам и госсекретарь, такая у них вышла трагедия, они ушли в мир иной вместе с помощницей, охраной и так далее, с членами этого вертолёта французского «Super Puma».

Вроде как это Аваков их закупал, неизвестно – секонд хенд? Оказывается, у них очень плохая коробка передач, подшипники, в общем, своя история. Оказывается, что столько денег дали и те, и другие, и всякие третьи, и нельзя было нормальные вертолёты купить? Какое-то всё глупое, ненормальное, непонятное, проявляются разные вещи, приводящие к тяжёлым, трагическим последствиям», – прокомментировал инцидент Соскин.