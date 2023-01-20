Соскин обвинил Авакова в гибели главы МВД

Вадим Москаленко.  
20.01.2023 17:34
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Происшествия, Украина


К крушению в Броварах, обезглавившему МВД Украины, может быть причастен бывший министр иностранных дел Арсен Аваков.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

К крушению в Броварах, обезглавившему МВД Украины, может быть причастен бывший министр иностранных дел...

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«Украина хочет всё мобилизировать, везде повестки раздают, украинских мужчин насильно хватают свои же. Правда, теперь непонятно, как будут хватать, потому как тот, кто возглавлял МВД, его первый зам и госсекретарь, такая у них вышла трагедия, они ушли в мир иной вместе с помощницей, охраной и так далее, с членами этого вертолёта французского «Super Puma».

Вроде как это Аваков их закупал, неизвестно – секонд хенд? Оказывается, у них очень плохая коробка передач, подшипники, в общем, своя история. Оказывается, что столько денег дали и те, и другие, и всякие третьи, и нельзя было нормальные вертолёты купить? Какое-то всё глупое, ненормальное, непонятное, проявляются разные вещи, приводящие к тяжёлым, трагическим последствиям», – прокомментировал инцидент Соскин.

Отметим, что есть информация от источника в Минобороны Украины, что вертолёт с министром МВД Монастырским сбит из ПЗРК.

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