Соскин объяснил, чем грозит киевскому режиму сбитый над США китайский метеозонд

Китайский метеознд, который ликвидировала американская армия спустя несколько суток свободного полета над территорией США, нанес огромный репутационный удар по действующей администрации Штатов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он пролетел над Алеутскими островами и над Аляской. А чтобы пролететь над Алеутскими островами и островами и над Аляской, наверное, же надо двигаться по континенту. Не представляете, какому? Видимо, надо было пересечь Берингов пролив, чтобы в Аляску прилететь. Или как?

Самое интересное дальше идет – он должен был лететь над Северной Кореей, а потом он должен был лететь каким-то способом над российской территорией. А если он летел над РФ, то знал ли об этом Путин? Видимо, знал, то есть это был акт дружеской лояльности для Си Цзинпина с точки зрения подготовки визита Си Цзинпина в Москву весной.

Это был мощнейший космический шпион, который в реальном времени передавал всю информацию про противоракетную оборону США, про разные переговоры – он улавливал в том числе телефонные разговоры и так далее, и так далее. То есть он передавал огромные массивы информации…

Он полностью все передал на китайские спутники военные, поэтому китайцы просканировали по полной программе хваленные США и всю их противоракетную систему обороны, сняли кучу информации про разные секретные ведомства и прочее, в том числе промышленный шпионаж и все остальное. Они лупанули США так, что мама не горюй…

Это говорит о том, что США настолько уже деградировали как мировая машина и система, что дальше некуда. Китай практически просканировал в реальном времени все слои жизни Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что он и разговоры высших чиновников просканировал, и коды разные – все, что мог, и военные, и так далее. Кто-то же должен за все это отвечать», – отмечает Соскин.