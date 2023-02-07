Соскин объяснил, чем грозит киевскому режиму сбитый над США китайский метеозонд
Китайский метеознд, который ликвидировала американская армия спустя несколько суток свободного полета над территорией США, нанес огромный репутационный удар по действующей администрации Штатов.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Он пролетел над Алеутскими островами и над Аляской. А чтобы пролететь над Алеутскими островами и островами и над Аляской, наверное, же надо двигаться по континенту. Не представляете, какому? Видимо, надо было пересечь Берингов пролив, чтобы в Аляску прилететь. Или как?
Самое интересное дальше идет – он должен был лететь над Северной Кореей, а потом он должен был лететь каким-то способом над российской территорией. А если он летел над РФ, то знал ли об этом Путин? Видимо, знал, то есть это был акт дружеской лояльности для Си Цзинпина с точки зрения подготовки визита Си Цзинпина в Москву весной.
Это был мощнейший космический шпион, который в реальном времени передавал всю информацию про противоракетную оборону США, про разные переговоры – он улавливал в том числе телефонные разговоры и так далее, и так далее. То есть он передавал огромные массивы информации…
Он полностью все передал на китайские спутники военные, поэтому китайцы просканировали по полной программе хваленные США и всю их противоракетную систему обороны, сняли кучу информации про разные секретные ведомства и прочее, в том числе промышленный шпионаж и все остальное. Они лупанули США так, что мама не горюй…
Это говорит о том, что США настолько уже деградировали как мировая машина и система, что дальше некуда. Китай практически просканировал в реальном времени все слои жизни Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что он и разговоры высших чиновников просканировал, и коды разные – все, что мог, и военные, и так далее. Кто-то же должен за все это отвечать», – отмечает Соскин.
Эксперт считает, что ответит за провал лично президент США Джо Байден, который будет вынужден уйти в отставку, а вместе с ним потерпит крах и украинский режим.
«Сто процентов будет поставлен в американском Сенате вопрос о немедленной отставке Байдена в связи с его некомпетентностью и невозможностью исполнять свои функциональные обязанности. Более того, деятельность Байдена и Демпартии – Байден несет прямую угрозу национальным интересам США. Поэтому я думаю, что или он сейчас сам уйдет по собственному желанию, или будет импичмент.
Раз там будет такой мощнейший правительственный кризис государственный, то, естественно, Зеленского и [посла Украины] Маркарову… нас ждут серьезнейшие пертурбации, к ним надо реально готовиться. Ясно, что Трампу Зеленский не нужен, позиция Трампа известна по этой войне между Российской Федерацией и агрессией, он говорит, что за сутки мир установит, поэтому это все близко.
Я думаю, это май, даже в феврале, после того, что случилось, а уже второй [аэростат] залетел на территорию США через Карибские страны, там все снимает, а где-то еще третий блукает.
Понятно, что как только начнется развал нынешней структуры управления в США, никакая помощь, деньги, про ленд-лиз вообще надо забыть – поэтому, мальчики и девочки, не рассчитывайте ни на каких Зеленских, Ермаков, Будановых, Малюков и прочих… Если не будет Байдена, значит, и не будет Зеленского», – добавил политолог.
Спасибо!
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