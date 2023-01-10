Соскин паникует: Если ВСУ не прорвут фронт, начнется принуждение к миру

Ситуация для Украины становится критической, поскольку при отсутствии продвижений на фронте в самое ближайшее время Запад и США начнут всерьёз рассматривать модель «ни войны, ни мира».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, известный своей русофобией и националистическими взглядами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[Министр обороны] Резников своим язычком хлопал, что замёрзнет почва, техника пойдёт. Мне интересно, как на больших морозах она пойдёт, чем её заправляют. Может, я не прав. Она там на чём, на дизеле? Ну, мне скажут, что разные дизели есть и так далее. Но это там разные, где он разный, а что там на фронте за дизель – это большой вопрос, и что там с техникой тоже неизвестно. Но легенда такая высказывается», – сказал Соскин.

По его словам, в то время, как украинское командование проявляло свою нерешительность, прошли политические сдвиги, в частности, сработал эффект инициативы российской стороны о перемирии фактически в одностороннем порядке.

«Появилась статья Кондолизы Райс, бывшей главы Госдепа. Она заявила, что есть военный тупик, и то, что если этот тупик будет долго происходить, и Украина не сможет сейчас прорвать где-то фронт, то давление на Украину, в связи с разочарованием западных стран и несением их населением тяжёлого бремени, конечно, приведёт к тому, что практически западные государства будут принуждать Украину, чтобы она тоже вошла в модель прекращения огня по линии фронта. Ни войны, ни мира. [Секретарь СНБО] Данилов уже тоже выучил эту модель, стал говорить, что Запад предлагает модель Северной и Южной Кореи, ГДР – ФРГ и так далее. Это возможный вариант. И то, что Кондолиза Райс это написала, это очень серьёзно», – предупредил политолог.

Он подчеркнул, что время играет против Украины.

«Для Украины с каждым днём ситуация становится всё хуже. Здесь символично интервью Вадима Пристайко – украинский посол в Великобритании. «Украина теряет людей направо и налево, мы (кто, Шмыгаль, Зеленский, Залужный?) не афишируем, сколько из погибших военные, а сколько гражданские, но цифры огромные, непостижимые», «если мы прямо сейчас остановимся для каких-либо разговоров, русские попытаются сохранить захваченные земли» и так далее. И дальше он заявляет, что у Запада есть уникальный шанс, потому что в мире нет так много наций, которые бы позволили себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом. Ещё он о потерях говорит очень важное, что эти цифры «огромные и неудобоваримые». Это серьёзнейшее признание». Тогда возникает вопрос, а за что платим такую цену? Зеленский, Ермак, «слуги народа», Шмыгаль этот, Арахамия. То есть происходит то, что практически Украина уже находится на грани», – уверен эксперт.

«А ситуация для Руси-Украины трагическая, и всё идёт к тому, что вырисовывается этот контент – ни войны, ни мира. Я предупреждал этих всех Залужных и прочих Зеленских, что у вас было окно возможностей до нового года, вы им не воспользовались, теперь ситуация начинает резко меняться», – заключил Соскин.