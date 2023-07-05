Соскин паникует: «Спасайся кто может! Дюмин станет главой Литвы»

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Размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии, а также заход на территорию страны ЧВК «Вагнер» до смерти перепугало страны НАТО, которым теперь не до членства Украины в альянсе.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева украинский экономист и политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Куда пойдёт? Конечно, на Вильнюс. А если одна колонна на Вильнюс, а вторая на Сувалки? Нехило. У него уже 10 тысяч есть бойцов, зелёных человечков. Сейчас ещё немножко добавят. То есть, у них всё готово, Вильнюс ждёт. У НАТО изменилась риторика, они конкретно перепугались, они думали, что это шутки, что это просто так, а оказалось не просто так, оказалось, теперь Лукашенко играет в серьёзную. Пригожин, Суровикин, Лукашенко, плюс у них в засаде сидит Герасимов – военную операцию они подготовили уже, всё готово. Дюмин говорит – он уже готов возглавить Литву. Он уже вырос из этого костюмчика Тамбовской области. Таким образом ситуация вызрела и конкретно двигается в нужном направлении. НАТО не ожидало такого. Тем более Франция вырублена, Великобритания – там вообще никто ничего не поймёт, Штаты далеко. Канада? Что там этому сыну Фиделя Кастро делать, он сам не знает», – сокрушался Соскин.

Он добавил, что Зеленскому не видать НАТО «как ослу своих ушей».

«Всё, Украина в НАТО никому не нужна. Они реально перепугались и послали тебя, Зеленский, вместе с твоими «слугами», и Украину, и всех остальных украинцев, на букву «х». Поэтому, ребята, мальчики и девочки, собирайте манатки и выезжайте с Украины, потому что у Зеленского перегрет его котелок. Не будет никакого НАТО. НАТО реально перепугалось. Но уже поздно пить Боржоми, когда почки отвалились. Всё, Зеленский, когда НАТО отвалилось. Сегодня Лукашенко, Пригожин – они уже вместе с Димой Медведевым будут работать на троих», – предостерёг политолог.