Соскин плачется: За месяц «контрнаступа» понесли огромные потери и ничего не отвоевали

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Почти за месяц атак украинская армия уничтожила большое количество солдат, но не добилась какого-либо значимого успеха. Те пара десятков квадратных километров «серой зоны», которые удалось занять ВСУ, не могут лечь в копилку достижений.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева украинский экономист и политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы посмотрите карты фронта, то, по сути, все стоит. 4-го числа начали, уже почти скоро весь июнь будет, недалеко до 4 июля. Месяц – ничего особенного не достигнуто. То есть Запорожская область как стояла, так и стоит, первая линия не взята, есть маленькие пробелы и все. Там вторая линия на порядки выше первой, есть еще третья, есть укрепрайоны, города, есть еще за ними четвертая линия. Но бла-бла-бла идет по полной программе, Блинкен подключился, говорит все есть у украинской армии. Может, что-то продавили на Донецком направлении, на Луганском? Нет, ничего. Наоборот, Россия наступает и на Марьинке, и там, где Купянск, Сватово, Серебрянское лесничество», – говорит эксперт.

Он добавил, что нет достижений и на Херсонском направлении.

«Да, немножко высадились под Антоновским мостом, дачи, маленький плацдарм сделали. То есть есть маленькие-маленькие Пятихатки, еще что-то такое, и ничего больше. Сколько-то квадратных километров, но не это главное – сколько на освобождение этих 20 квадратных километров вы положили украинцев? Сколько раненых и инвалидов?», – заявил Соскин.