Соскин предрекает создание Буковинской конфедерации с Приднестровьем и Одессой

Россия может всерьёз заняться приднестровским вопросом – и при поддержке Турции создать большое дружественное государство.

Об этом на канале пропагандисту Александру Шелесту заявил бывший советник экс-президента Украины Кучмы, политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шелест отметил, что, по сути, ничего не случилось, потому что в Приднестровье вместо того, чтобы проситься в состав РФ, просто призвали Москву защитить от молдавского экономического давления.

«Как это не случилось? Ну, ты даёшь, а ты читал эту резолюцию? От геноцида! Там очень серьёзные формулировки, просто избрана более тонкая модель. Я думал они пойдут по прямой модели, а они пошли по изощрённой. Они говорят: помогите, убивают, Молдова, Санду, Гросу нам геноцид делают, людям кушать нечего, дети голодные сидят, предприятия закрытые, они нас обложили красными флажками! А тут 220 тысяч с российскими паспортами. Путин, Дума, защитите! И тогда началась гибридная игра. Веришь – не веришь, а в ноябре у Санду выборы, а Румыния так губы раскатала, что говорит, а мы Молдову заберём. Молдавского языка всё равно нет, есть румынский, Гросу – наша девушка. Но последние исследования показали, что Додон побеждает, но Додон сказал – нет, я пока не участвую в этих делах. Но каждый день рейтинг Санду падает», – сказал Соскин.

В то же время, он выразил тревогу, что у Украины не укреплена граница с Приднестровьем.

«Медведеву какая разница, куда бомбу бросить? Или на Лондон, или на Париж, или на Бухарест. На Бухарест даже легче нейтронную бомбу бросить, сколько там того Бухареста. От Тирасполя или Бендер до Одессы сто километров. И что сказало Приднестровье? Оно перечислило, сколько у них всяких вооружений. А знаешь, сколько мужчин украинцев туда заехало? По последним данным, порядка 250 тысяч. Где-то 200 тысяч было украинцев, я так понимаю, до полумиллиона украинцев, из них большая часть – мужчины. А что нам стоит дом построить? А может у нас там с Одессой что-то закрытое есть, там может армия стоит, может «линия Суровикина» построена? Там вообще ничего нет. А чего не может быть создана, например, Буковинская конфедерация? Ничего не мешает. С Одессой – порто-франко, и Россией и Турцией гарантами. Я думаю, что ситуация чрезвычайно серьёзная», – предупредил политолог.