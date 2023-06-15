Соскин признал, что Каховскую ГЭС взорвали не русские

Вадим Москаленко .  
15.06.2023 22:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Терроризм, Украина


Анализируя катастрофы, вроде подрыва Каховской ГЭС или уничтожения трубопровода «Северный поток», нужно всегда искать главного бенефициара.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Анализируя катастрофы, вроде подрыва Каховской ГЭС или уничтожения трубопровода «Северный поток», нужно всегда искать...

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«По Херсону. По левому берегу Днепра нет укрепрайонов. Всё, что было, всё нафиг смыло. До Скадовска вообще нет никакого укрепрайона, до Чаплинки никакого укрепрайона нет. И построить нельзя», – сказал Соскин.

«Так, а зачем они тогда бахнули Каховскую ГЭС?», – недоумевал пропагандист.

«А чего это они, мы же не знаем, кто это», – ответил политолог.

Шелест напомнил, что официальная версия Киева заключается в том, что ГЭС взорвали русские.

«Приехал международный уголовный суд, походил по правому берегу Днепра, расследовал», – добавил ведущий канала.

«Подожди, как нас учили. Ты же детективы читал? Кого надо искать? Кому это выгодно. Надо найти последнего бенефициара. Кому выгодно? Кого смыло? У кого воды в Крыму не будет? Кто теперь должен Запорожскую АЭС опекать, чтобы там Фукусимы не было? Путин. То есть все проблемы большие теперь у Путина. Не у Зеленского. Кому выгодно, кто выиграл? Поэтому вопрос открытый. Так же, как с «Северными потоками», – говорил Соскин.

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