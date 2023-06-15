Соскин признал, что Каховскую ГЭС взорвали не русские

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Анализируя катастрофы, вроде подрыва Каховской ГЭС или уничтожения трубопровода «Северный поток», нужно всегда искать главного бенефициара.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По Херсону. По левому берегу Днепра нет укрепрайонов. Всё, что было, всё нафиг смыло. До Скадовска вообще нет никакого укрепрайона, до Чаплинки никакого укрепрайона нет. И построить нельзя», – сказал Соскин.

«Так, а зачем они тогда бахнули Каховскую ГЭС?», – недоумевал пропагандист.

«А чего это они, мы же не знаем, кто это», – ответил политолог.

Шелест напомнил, что официальная версия Киева заключается в том, что ГЭС взорвали русские.

«Приехал международный уголовный суд, походил по правому берегу Днепра, расследовал», – добавил ведущий канала.

«Подожди, как нас учили. Ты же детективы читал? Кого надо искать? Кому это выгодно. Надо найти последнего бенефициара. Кому выгодно? Кого смыло? У кого воды в Крыму не будет? Кто теперь должен Запорожскую АЭС опекать, чтобы там Фукусимы не было? Путин. То есть все проблемы большие теперь у Путина. Не у Зеленского. Кому выгодно, кто выиграл? Поэтому вопрос открытый. Так же, как с «Северными потоками», – говорил Соскин.