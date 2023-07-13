 

Соскин призвал Джемилёва отправляться майданить в Казань

Вадим Москаленко .  
13.07.2023 18:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Пока меджлисовцы решают свои дела в Херсоне и дезориентируют Владимира Зеленского своими предложениями, в Казани «их собратья» конструируют беспилотники для ударов по Украине.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева украинский экономист и политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока меджлисовцы решают свои дела в Херсоне и дезориентируют Владимира Зеленского своими предложениями, в...

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«Есть Суровикин – нет Суровикина, а «Шахеды» летают, их всё больше, то есть фабрика работает в Казани в Татарстане. Чего бы Джемилёву (основатель запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Мустафа Джемилёв – ред.) туда не поехать? Поехали бы крымские татары, поговорили бы с татарами казанскими – это же ваши братья, ваши друзья, вы на одном языке разговариваете и вместе там, типа, ислам исповедуете. Это же всё одно и то же, потому что всё оттуда пошло, из одного котла вылилось», – рассуждал он.

«Поехали бы, там бы повыступали за Украину, за украинских граждан, за украинцев. А то они тут крутятся-крутятся, в Херсоне дела свои решают, всякие глупости Зеленскому предлагают, а он вообще от всего этого страшно далёк», – подстрекал Соскин.

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