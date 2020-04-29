Соскин призвал к восстанию против украинского концлагеря

29.04.2020, Киев, Игорь Петров

Митинг предпринимателей под стенами Кабмина показал, что люди устали от ограничительных мер, невозможности заработать денег и неравных условий для малого и крупного бизнеса.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин.

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«То, что сейчас происходит в стране – вина правящего класса. И это естественно, что предприниматели отстаивают интересы малого и среднего бизнеса. Если они не будут отстаивать свои права, то их сгнобят, лишат экономической свободы, частной собственности и создадут концлагерь.

Малый и средний бизнес составляет конкуренцию транснациональному капиталу, крупному капиталу, который держит все те бизнесы, которые продолжают сейчас работать несмотря на карантин, миллиардерам и мультимиллионерам с которыми тесно связана нынешняя власть. Они заинтересованы в том, чтобы уничтожить свободных предпринимателей, своих конкурентов. А власть обслуживает интересы крупного капитала, выполняет его заказ. Выполняет его и полиция – без карательного аппарата нельзя было бы сдержать предпринимателей.

Это только начало. Предприниматели не должны быть пассивными, они должны искать среди депутатов всех уровней тех, кто должен защищать их, идти к ним, требовать чтобы они защищали их интересы. Люди должны научиться системно защищаться, не только выходит на митинги. Предприниматели должны организовываться и защищать свои права. Даже в случае этого митинга надо писать запрос – почему митинг разогнали, требовать заслушать Авакова, главу Нацгвардии. Тогда власть будет вести себя по другому», – считает эксперт.