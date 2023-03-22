Соскин пророчит мощный удар по Киеву и львовскому «кублу укронацистов»

Президент РФ Владимир Путин готовит удар возмездия по Киеву за гонения на УПЦ и выселение монахов из Киево-Печерской Лавры.

Об этом в эфире интернет-канала Politrka заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Должен быть удар по Киеву баллистическими ракетами. Собственно, это уже было апробировано 9 марта. Какой может быть повод? Повод есть – это Лавра и Московский патриархат, выселение из Лавры Онуфрия и всего его синода 29 марта. Это будет тот повод, который должен быть использован и уже сейчас использован для нанесения ударов по Киеву.

Плюс может быть удар по Львову, потому что Львов является демонстративной целью, чтобы показать Польше. Он рядом с Жешувом находится. Через Жешув, как известно, заезжают все представители Запада, по любому они потом едут через Львов, идут поставки именно по этой ветке. Поэтому должен быть удар по Львову. Тем более, что Путин не раз говорил, что это кубло, типа, укронацистов, Бандера и всё остальное», – предрёк Соскин.