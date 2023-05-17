Соскин пророчит Турции гражданскую войну

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Выборы в Турции раскололи страну на два лагеря, и теперь турецкое государство автоматически становится большой головной болью для НАТО.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил поддерживающий националистов украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турция будет чрезвычайно нестабильной. Потому что она расколота, по сути, на две части, почти одинаково. В принципе, там должна быть гражданская война. По всем показателям там должна быть гражданская война, финансово-экономический обвал, крах, национальная война с курдами. Там такой клубок змеиный», – рассуждал он.

«Плюс Сирия, плюс исламские структуры эти экстремистские, там – вообще, как это всё разрешить, я даже не представляю. То есть – это кризис в НАТО», – пугал Соскин.