Соскин пророчит Турции гражданскую войну

Вадим Москаленко .  
17.05.2023 21:33
  (Мск) , Киев
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Беспорядки, Выборы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Турция, Украина


Выборы в Турции раскололи страну на два лагеря, и теперь турецкое государство автоматически становится большой головной болью для НАТО.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил поддерживающий националистов украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выборы в Турции раскололи страну на два лагеря, и теперь турецкое государство автоматически становится...

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«Турция будет чрезвычайно нестабильной. Потому что она расколота, по сути, на две части, почти одинаково. В принципе, там должна быть гражданская война. По всем показателям там должна быть гражданская война, финансово-экономический обвал, крах, национальная война с курдами. Там такой клубок змеиный», – рассуждал он.

«Плюс Сирия, плюс исламские структуры эти экстремистские, там – вообще, как это всё разрешить, я даже не представляю. То есть – это кризис в НАТО», – пугал Соскин.

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