Соскин: Разрушение не остановить – Зеленский продал Украину американцам

Анатолий Лапин.  
08.05.2023 15:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, США, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский продал страну американским инвесторам, допустив на территорию страны крупнейший инвестиционный фонд «BlackRock».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский продал страну американским инвесторам, допустив на территорию страны крупнейший инвестиционный...

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«Сейчас все время напоминают о меморандуме, по сути, договоре между «Блэк Роук» и министерством экономики Украины, что якобы есть тайные протоколы и там написано, плюс, западные издания разные пишут про то, что Зеленский должен по частям раздать Украину и, в том числе, 19 сентября у него были переговоры с Ларри Финком, должны в этом году приехать или уже были менеджеры – это самый крупнейший в мире инвестиционный фонд.

И якобы именно ему должны будут передавать, будет фонд инвесторов создан, и он будет управлять, ему будут передавать в управление все разрушенные части Украины. Поэтому «Слуги народа» работают над тем, чтобы поднять налоги на землю, чтобы землю можно было забирать, конфисковывать. Поэтому идет зачистка городов, вывозят оттуда остатки населения, поэтому нет наступления, чтобы туда не могли граждане Украины вернуться», – сказал эксперт.

 

«Получается связка. По сути, российская армия и такие, как ЧВК «Вагнер», работают на это соглашение Зеленского с этим «Блэк Роуком», можно так говорить. Потому что речь идет об уничтожении целых городов, которые полностью можно тогда забрать и передать в управление транснациональному международному финансовому капиталу, олигархическому…

Для этого Зеленский и поставлен, и они с Путиным вместе эту задачу выполняют по уничтожению славянских территорий», – заявил Соскин.

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