Соскин: Россия готовит акт устрашения невиданной мощи

Россия может нанести мощные удары по Киеву и Львову, чтобы лишить Украину центров управления страной.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Соскина, это будет удар большим количеством баллистических ракет, которые не может перехватывать украинская ПВО.

«Мы с вами понимаем, что должен быть удар, и мы это обсуждали, и другие эксперты говорят, по Киеву, по центрам принятия решений. Поскольку все больше западных лидеров и других лидеров выступают против поддержки Украины и поддержки войны, говорят, что необходимо прекратить войну, то в принципе, когда это может произойти?

Когда Киев станет неуправляемым. Когда это будет? Когда будет нанесен удар баллистическими ракетами, С-400, «Искандерами» и «Калибрами», «Кинжалами» по Киеву», – сказал эксперт.