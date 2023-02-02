Соскин: Россия готовит акт устрашения невиданной мощи

Анатолий Лапин.  
02.02.2023 17:45
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Галичина, Дзен, Россия, Украина


Россия может нанести мощные удары по Киеву и Львову, чтобы лишить Украину центров управления страной.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может нанести мощные удары по Киеву и Львову, чтобы лишить Украину центров управления...

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По мнению Соскина, это будет удар большим количеством баллистических ракет, которые не может перехватывать украинская ПВО.

«Мы с вами понимаем, что должен быть удар, и мы это обсуждали, и другие эксперты говорят, по Киеву, по центрам принятия решений. Поскольку все больше западных лидеров и других лидеров выступают против поддержки Украины и поддержки войны, говорят, что необходимо прекратить войну, то в принципе, когда это может произойти?

Когда Киев станет неуправляемым. Когда это будет? Когда будет нанесен удар баллистическими ракетами, С-400, «Искандерами» и «Калибрами», «Кинжалами» по Киеву», – сказал эксперт.

«Я выскажу такой, самый поганый сценарий, который может быть. Он должен быть по Киеву и по Львову – по двум городам нанесен обязательно, потому что это должен быть акт устрашения, колоссальной мощи. Естественно, удар готовится», – заявил Соскин.

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