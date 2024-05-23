Соскин: Сегодня есть Бербок, а завтра не будет – Зеленского делегитимируют на Западе

Вадим Москаленко.  
23.05.2024 18:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Действующих европейских политиков скоро могут сменить новые люди, которые не будут закрывать глаза на то, что каденция Владимира Зеленского подошла к концу.

Об этом заявил на своём канале бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Действующих европейских политиков скоро могут сменить новые люди, которые не будут закрывать глаза на...

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«Получается, что Зеленский сам пишет указ про продление военного положения, даёт его туда – под купол, там у него послушное большинство, он им говорит: продлить военное положение ещё на 90 дней без объявления войны. Они в силу каких-то обстоятельств нажимают на кнопку, разные версии по этому поводу, что их стимулируют каждого по-разному – кнутом и пряником. И, таким образом, получается, что Зеленский сам себе продлевает полномочия. Некоторые говорят, так он ещё лет 20 может их продлевать», – иронизирует эксперт.

«Но в международном плане ситуация стала меняться. Потому что, скажем, Бербок заявляет одно. Стано, пресс-секретарь Борреля, тоже поддерживает, что Зеленский есть. Японец заявил, что правительство поддерживает, что Зеленский есть. Но у нас в Конституции не написано – ни Бербок, ни Германии, ни Японии

Сегодня есть Бербок, а завтра не будет Бербок, в следующем году у них выборы будут, и всё. Придёт какой-то другой министр иностранных дел и скажет, что Зеленский нелегитимный. И что тогда, и куда мы эти слова Бербок денем?», – задался вопросом Соскин.

«Завтра этого Стано не будет уже, потому что будет другой Европейский парламент, и вместо Борреля будет другой человек, который скажет, что Зеленский нелегитимный, скажет своему секретарю», – добавил политолог.

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