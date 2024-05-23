Соскин: Сегодня есть Бербок, а завтра не будет – Зеленского делегитимируют на Западе

Действующих европейских политиков скоро могут сменить новые люди, которые не будут закрывать глаза на то, что каденция Владимира Зеленского подошла к концу.

Об этом заявил на своём канале бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Получается, что Зеленский сам пишет указ про продление военного положения, даёт его туда – под купол, там у него послушное большинство, он им говорит: продлить военное положение ещё на 90 дней без объявления войны. Они в силу каких-то обстоятельств нажимают на кнопку, разные версии по этому поводу, что их стимулируют каждого по-разному – кнутом и пряником. И, таким образом, получается, что Зеленский сам себе продлевает полномочия. Некоторые говорят, так он ещё лет 20 может их продлевать», – иронизирует эксперт.



«Но в международном плане ситуация стала меняться. Потому что, скажем, Бербок заявляет одно. Стано, пресс-секретарь Борреля, тоже поддерживает, что Зеленский есть. Японец заявил, что правительство поддерживает, что Зеленский есть. Но у нас в Конституции не написано – ни Бербок, ни Германии, ни Японии… Сегодня есть Бербок, а завтра не будет Бербок, в следующем году у них выборы будут, и всё. Придёт какой-то другой министр иностранных дел и скажет, что Зеленский нелегитимный. И что тогда, и куда мы эти слова Бербок денем?», – задался вопросом Соскин.

«Завтра этого Стано не будет уже, потому что будет другой Европейский парламент, и вместо Борреля будет другой человек, который скажет, что Зеленский нелегитимный, скажет своему секретарю», – добавил политолог.