Соскин сокрушается: Ничего не получается. Украинские генералы не в состоянии победить

26.12.2022  12:16 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские военачальники не могут привести к победе, ресурсов не хватает, поэтому началась скрытая мобилизация и людей отлавливают прямо на улицах городов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Кроме того, по мнению Соскина, президент Украины Владимир Зеленский превращается в диктатора.

«У Украины нет силы идет уже скрытая мобилизация. Сейчас появились ролики, и мне присылают, и пишут – в Днепре уже военные отлавливают людей, чтобы забирать их в армию, в Черновцах отлавливают, в Кривом роге и других городах. Пишите об этом, потому что это недопустимо», – сказал эксперт.

«Зеленский рассказывает, что за демократию, что за свободу, что у нас не диктатура, Ермак эту мульку гонит, а на самом деле диктатура, еще какая Зеленский, диктатура. Да фактически такой же диктатор, как Путин, как Эрдоган, как Ким Чен Ын, как прочие Си Цзиньпини.

Поэтому все идет к заморозке фронта, тем более, на фронте ничего сделать украинские военные не могут. Ни этот Шаптала, Шапталу вообще менять надо – это не начальник Генштаба, это непонятно кто. Я ничего не вижу вообще с его стороны. У Залужного ничего тоже не получится, у Наева, у Сырского – ничего у них не выходит, нигде они прорваться не могут. Поэтому будет заморозка», – заявил Соскин.

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