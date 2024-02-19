Соскин: «Трюк Байдена по уничтожению ВСУ в Авдеевке провалился. Вовремя сбежали»

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Обороняющий Авдеевку гарнизон ВСУ должен был сгореть в котле в интересах политических игрищ США, однако часть украинских командиров вовремя приняла решение бежать из города.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его убеждению, президентом Зеленским по указу Байдена была дана команда не сдавать Авдеевку любой ценой, и новый главком Александр Сырский взял под козырёк. Целью было дать русским замкнуть котёл, а Авдеевский коксохим превратить в новую «Азовсталь», чтобы там уничтожить лучшие подразделения ВСУ.

«Интерес теряющего легитимность Зеленского состоял в том, чтобы узурпировать власть, устранив боеспособные части, которые могли бы стать силовым блоком для его политических конкурентов из числа военных. Байден же, таким образом, хотел повесить ответственность за котёл на республиканцев и их позицию по поставкам вооружений Украине», – говорит Соскин.

Однако, считает эксперт, произошло то, что было в Дебальцево в 2015 году, когда часть командиров решила вывести войска, не дожидаясь отмашки Порошенко, и таким образом масштаб потерь ВСУ был меньше, чем в Иловайском котле.

Теперь же, по мнению Соскина, командиры подразделений приняли решение бежать из замыкающегося окружения на свой страх и риск, а потому «мегакотла» в Авдеевке не случилось. Украинское руководство под давлением поднявшегося в соцсетях и СМИ шума обыграло ситуацию, заявив об организованном отступлении из города.

«Речь идёт о страшном преступлении, которое разрабатывалось Байденом и его окружением, чтобы там принести в жертву десятки тысяч лучших украинских воинов. Демократам надо было показать, что в этом всём жертвоприношении в авдеевском котле виноват Трамп и республиканцы. Но уже понятно, что они провалились с этим и ничего не будет. Хотели сделать новый иловайско-дебальцевский-мариупольский котёл и там сжечь 15-20 тысяч или сколько, я не знаю, это уже понятно, что этот байденовский номер сальто-мортале по уничтожению лучшего воинского контингента Украины не удался. Ещё же хотели 3-ю бригаду «азовцев» там уничтожить, повторить «Азовсталь» на этом коксохиме», – утверждает Соскин.