Соскин: «Тупые долбодятлы! На Украине гражданская война. Мы попали в рабство»

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Конфликт на Украине имеет все признаки гражданской войны, которая идет в стране с 2014 года.

Об этом в эфире своего блога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, сочувствующий националистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Соскина, украинский режим, запрещая выезд из страны мужчинам, по сути ввел крепостное право и держит граждан в качестве рабов.

«В принципе, можно говорить, что в Украине уже с 14-го года есть гражданский конфликт. Можно ли говорить, что это все ведет сейчас к гражданской войне?.. С февраля 22-го года в Россию прибыло пять миллионов беженцев с Украины, в том числе 700 тысяч детей. Как вам такая циферка? Если они не являются участниками гражданской войны в Украине, то какие они участники? То есть это гражданская война, это раскол общества», – сказал эксперт.

Он говорит, что гражданская война – «это организованная борьба, переходящая в вооруженные формы за государственную власть между социальными группами, стратами, классами».

«Это самая высшая форма социально-классовой борьбы, общественной борьбы. Революционная война – это форма гражданской войны, слышите, тупорылые долбодятлы, эксперты вы в средствах так называемых масс-медиа. То есть есть ли все эти признаки в Украине? Есть, конечно. Есть ли нарушение 5-й статьи Конституции? Конечно, есть. Узурпация власти осуществлена, мужчин не выпускают с Украины. Под каким предлогом, на основании чего нарушаются права человека? А, болваны, на основании чего, можете ответ дать? На каком основании мужчины не выпускаются с территории Украины в XXI веке? У нас есть рабство, у нас есть феодальная зависимость, крепостничество? На каком основании? То есть это все – элементы гражданской войны, болваны. Это не фейки, это правда», – заявил Соскин.