Соскин: У Зеленского может появиться серьезный конкурент

Вадим Москаленко.  
09.04.2024 13:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мобилизация, Политика, Украина


Скандально известная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая может стать серьёзным политическим конкурентом Владимира Зеленского, если рискнёт выступить против мобилизации.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил аналитик по вопросам изучения космоса Александр Колесник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандально известная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая может стать серьёзным политическим конкурентом Владимира Зеленского,...

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«Безуглая всё более решительно высыпает против Зеленского. Так всегда происходит. Она вполне самодостаточная, и может стать серьёзнейшим оппонентом Зеленскому. Уже сейчас она может стать, если выступит против мобилизации, то уже начнёт собирать колоссальные рейтинги. Потому что из политических лидеров никто не выступает, все боятся.

И она может, она уже начала эту линию. Она вполне может занять нишу как критик Зеленского. Если она станет как представитель женщин, защитников жизни, защитница молодого поколения украинцев, против геноцида украинской нации, который делается путём этого закона о мобилизации. Если она расколет фракцию, это будет здорово», – сказал Соскин.

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