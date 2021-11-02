Соскин увидел, как подконтрольная Путину Европа оставляет Украину один на один с Россией

02.11.2021 16:18 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Ситуация в мире ухудшается – страны Запада обеспокоены своей энергетической безопасностью, а Украину оставляют один на один с Россией.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин дал команду «Газпрому» заполнить газохранилища европейских стран, прежде всего, Германии и Австрии, а они, как известно, практически пустые. А «Газпром» владеет, вдумайтесь, 25% мощности газохранилищ в Западной Европе – Германии и Австрии. Они являются собственностью «Газпрома» России. Вдумайтесь, такое вообще может быть? Какая же там национальная оборонная политика? Какая политика ЕС? ЕС полностью зависит, страны ЕС полностью находятся под контролем Путина. Он сейчас дал команду заполнять газовые хранилища, цена фьючерсов упала уже, падает каждый день. Уже меньше 800 долларов за тысячу кубов», – сказал эксперт.

«Это же тоже какая-то политика. Сейчас они подписали на 5 лет с Молдовой новый контракт – это же тоже политика. В принципе, что это означает? Это означает, что главный центр столкновения будет – это Кремль, Путин – Украина, Зеленский. То есть фактически все остальные будут не при делах, у каждого будет решена проблема. У европейских стран все нормально с газом будет. Хранилища заполнены, они думают, переживут. Молдову тоже выбили, Грузию тоже выбили… начинаются очень тяжелые отношения с Грузией. Фактически Украину хотят оставить один на один», – заявил Соскин.