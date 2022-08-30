Соскин: «Япония цинично предала Украину»

Новости Украины

Япония продолжает сотрудничать с Россией в проекте «Сахалин-2» вместо того, что наконец забрать свои танкеры и поддержать Украину

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо говорить прямо, к сожалению, мы видим двурушничество. То есть даже западные государства, которые якобы союзники, они ведут себя очень неадекватно и подло. Ну давайте Японию возьмем посмотрим. ЕС денег не дал, там их заблокировала эти 8 -9 миллиардов Западная Германия, ну и Франция. Шольц очень хитрый, он все время обещает, «обiцянка – цяцянка, а дурню радiсть». А вот смотрите как поступает Япония, очень подло поступает, говорит «сорок стаканiв, тiльки для себе», дружа дружбой с Украиной, но табачок врозь. Вот смотрите Япония и Сахалинский проект, очень интересно. За 2021 год Япония импортировала 3.6% сырой нефти из России и до 9%, а в 2022 году до 10% вот этого сжиженного природного газа из России. Примерно половина этой нефти добывается в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и практически весь газ. Получается, что очень выгодно им это делать, очень быстро идет перевозка, за три дня они доставляют. Специальный комплекс производства СПГ сделали, в конце, на южной части Сахалина и потом перевозится газовозами», – заявил Соскин

Он подчеркнул, что Япония, поддержав «Газпром», который c уходом компании «Shell» забрал их долю, тем самым предала Украину и находится на стороне агрессора.

«Самое интересное – это «Сахалин-2». Итак, «Газпром» владеет 50% + 1 акция, у британской «Shell» – 27,5% минус 1 акция, «Mitsui» – 12,5% и «Mitsubishi» – 10%, а 60% этого производимого СПГ должно было поставляться в Японию. «Shell» ушла и забрал «Газпром» эту долю. В результате что получилось. Путин фактически национализировал, сделал другого оператора, просто выкинул, захват чужой собственности в «Сахалине-2» осуществил. И вот японцы с этим согласились. У них там, где-то порядка 22% стало, и они остались в «Сахалине-2». Таким образом они пошли на уступки РФ, они признали эти действия незаконные, варварские действия по захвату этой корпорации Путиным и «легли» под Россию ради газа. Они практически не помогают Украине, они не дают технологии, для них дать 2-5млрд. – это не проблема, они очень богатые. Где-то до 10% потребления газа для Японии составляет вот этот сжиженный газ. Они должны были уйти, они должны были забрать свои танкеры, и все бы это разрушилось. Это был бы мощнейший удар. Если бы «Сахалин-1», «Сахалин-2» прекратили свое существование, говорили Китай выкупит, Китай не смог бы технологически, потому что у них нет этих технологий, они есть у японцев и американцев. Но этого не сделано. Таким образом Япония предала Украину. Таким образом, Япония сегодня на стороне агрессора, также, как Германия косвенно и Франция, и Италия, и Испания. Они не оказывают реальную поддержку Украине. Они говорят вперед орлы, а мы за вами, мы грудью постоим за вашими спинами. Вы давайте бейтесь, украинцы, а нам будет хорошо, мы мирно живем, мы будем свою жуйку жевать, вы жертвуйте собой», – негодует эксперт