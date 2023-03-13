Соскин: «Зеленский Западу надоел – не может отбиться от «калибровок»

Вадим Москаленко .  
13.03.2023 23:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


США и Западу в целом уже наскучили украинские события, превратившиеся в тягомотину, и «партнёры» всё решительнее подталкивают Киев к переговорам.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США и Западу в целом уже наскучили украинские события, превратившиеся в тягомотину, и «партнёры»...

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«Практически Украина ничего не в состоянии сделать против атак по своим городам, против людей, против домов, против уничтожения городов со стороны геноцидного агрессора Московии и Путина, не может сделать. И это вызывает на Западе соответствующую реакцию. Они говорят: «Раз не можете сделать, Зеленский, давайте тогда прекращение огня. И сейчас там выступил бывший председатель Мюнхенской конференции, говорит, надо уже готовить к переговорам мирную группу», – сказал политолог.

По его словам, у Запада уже «улетучивается оптимизм и падает настроение».

«Они говорят: «Зеленский, нам уже это надоело», издание американское опубликовало серьёзный материал о росте противоречий между Байденом и Зеленским, потому что Байдену надо как-то отбиваться от Трампа, который с Республиканской партией по всем социсследованиям вышли на первое место. Демпартия им проигрывает, и один из ключевых вопросов – трата денег, поддержка Украины.

То есть американцам уже это надоело, они любят успех, победы, а эта тягомотина им неинтересна, невкусна, непонятна. Понятно, что украинцы от этого страдают, а что делать?», – опечалился Соскин.

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