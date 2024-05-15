Соскин – Зеленскому: Немедленно переговоры или бросай в бой всех без исключения

Вадим Москаленко.  
15.05.2024 15:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Альтернатива выходу на переговорный процесс в конфликте очень и очень мрачная для Украины.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший советник президента Украины, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Альтернатива выходу на переговорный процесс в конфликте очень и очень мрачная для Украины. Об...

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 «Немедленно переговоры надо начинать, немедленно! Или взять всю полицию, пограничные войска, внутренние войска, Нацгвардию, все эти войска, которые охраняют Зеленского, СБУ войска, прокуроров, этих всех ГБР, всех, кто только есть – их надо всех бросить сейчас на фронт. Вот это единственное спасение.

Почему Зеленский этого не понимает, или он такой недалёкий, Ермак, Сырский почему этого не понимают? Вы же не остановите! Вы что не понимаете, что не остановите? Особенно после того, как сейчас министром обороны назначили уже Белоусова. Это серьёзнейшее и тяжелейшее назначение для Украины», – вещал Соскин.

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