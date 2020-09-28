Сославшись на коронавирус, российские сенаторы отказались от поездки в Минск

28.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Сегодня в Минске начнется ежегодный Форум регионов Белоруссии и России, однако в последний момент стало известно, что российские сенаторы приезжать в республику не намерены – мероприятие проведут в онлайн-формате.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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При этом первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров объяснил изданию, что отмена поездки не связана с политической ситуацией в стране.

«Перевод в онлайн-формат никак не скажется на эффективности мероприятия – мы уже привыкли проводить встречи через видеосвязь. Из-за роста заболеваемости коронавирусом мы решили не рисковать. Не исключаю, что среди тем, которые мы будем обсуждать с белорусскими коллегами, будет политическая ситуация в Минске, протесты. Планом это не предусмотрено, но всегда возможны беседы помимо регламента», – сказал Джабаров.