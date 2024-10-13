«Сосредоточим силы на терроре внутри России» – в Киеве хотят частичную заморозку

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Киеву пора просить частичной заморозки конфликта, потому что ВСУ уже не справляются с полномасштабными боевыми действиями. Об этом на канале «НТА» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно искать такое решение, чтобы войну с Россией сократить. Её вряд ли получится закончишь ещё много лет, но мы можем перевести её в другой формат. Она может быть менее интенсивной. Её нужно убрать из окопов, перевести в БПЛА, ракеты, дроны», – сказал Чалый.

«Наша ловушка, что нас затянули в жёсткое противостояние на земле, где у нас преимущества нет. Преимущество у врага. Нам нужно выходить из этой масштабной войны. Нужно бить по территории России – бьём. Нужно подумать о каких-то других вещах не спрашиваем никого, и делаем, что должны. Нам нужны асимметрические действия, и никого не спрашивать», – добавил считающий себя хитрее других украинский деятель.