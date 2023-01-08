Состоялась ли российская государственная элита, узнаем после ухода Путина – Кедми

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В России множество людей, искренне дорожащих интересами своей страны, однако настоящий тест элита пройдёт после ухода Владимира Путина от дел.

Об этом в интервью журналисту Александру Вальдману заявил экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я встречал много людей в России, которым действительно дороги интересы их государства, в отличие от того, что было 20 и 30 лет назад. Выработалась ли у них достаточно сильная и эффективная элита? Экзамен будет, когда Путин сойдёт с политической арены, – по тому, кто его заменит. Сможет ли она выдвинуть из своих рядов людей с государственным мышлением, которые сохранят то государство, в котором они живут. До этого это могут быть предположения. Но самый большой, самый лучший и объективный экзамен – это после того, как Путин сойдёт с политической арены, и кто его заменит, и как будет дальше развиваться государство», – сказал Кедми.

Впрочем, он добавил, что это же касается любого государства.

«Это проходит каждая страна каждое поколение, это не только особенность России. И Китая, хотя сейчас он вроде более устойчив. Посмотрите на европейские страны, посмотрите на деградирующую государственную элиту Германии, Великобритании, Франции, Испании. Я уже не говорю про США, вы видите, что там происходит, кто это? 50 лет назад их бы на порог не пустили. Безграмотные, безнравственные, алчные, коррумпированные, без совести, без чести, нет веры ни во что. Я не говорю в религиозном смысле, но и в религиозном тоже», – заключил эксперт.