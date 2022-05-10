Состоялся долгожданный выход союзников на административную границу ЛНР
Российские военные совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР завершили зачистку города Попасная и вышли на границы бывшей Луганской области Украины.
Об этом на брифинге в Москве заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики. В результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения», – заявил Конашенков.
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