Состоялся долгожданный выход союзников на административную границу ЛНР

10.05.2022  11:43 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

Российские военные совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР завершили зачистку города Попасная и вышли на границы бывшей Луганской области Украины.

Об этом на брифинге в Москве заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские военные совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР завершили зачистку города Попасная и вышли...

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«Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики. В результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения», – заявил Конашенков.

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