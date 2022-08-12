Состояние Саакашвили «предсмертное»: Михо просит отпустить в ЕС, обещая уйти из политики

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«Между первым и последним посещением Михаила Саакашвили – драматическая разница. Это заболевание третьей степени тяжести, стадия перед смертью».

Такие данные с трагическим выражением лица сообщил невролог центра «Эмпатия» Отар Тоидзе после посещения бывшего президента в клинике «Вивамед». А между посещениями прошел только месяц. Одним словом, медики объявляют о резком ухудшении здоровья подопечного за короткий срок.

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Такое заявление идет в унисон с общим информационным фоном, поддерживаемым членами семьи, близким окружением и друзьями-политиками Саакашвили. Все они добиваются перевода Михаила в одну из западноевропейских стран на продолжение лечения. Якобы, этого не может обеспечить грузинская медицина.

Напомним, что ранее Саакашвили добился перевода из стен тюремной больницы в город – во вполне комфортный и высокорейтинговый медицинский центр.

Новая «атака» на министерство юстиции с целью обеспечить узнику Саакашвили «надлежащую» медицинскую помощь за рубежом осуществляется его близким окружением после громкого заявления самого Михаила, анонсировавшего уход из политики, если его переведут в одну из европейских клиник.

Лидер оппозиционной «Европейской Грузии» Гига Бокерия не исключает, что давление на власть по вопросу перевода Михаила Саакашвили на лечение за границу даст результат. Бокерия был ближайшим соратником Саакашвили и главным идеологом режима «Революции роз». После смены власти Бокерия часто критикует экс-президента, а его решение уйти из политики в обмен на перевод в европейскую клинику назвал «моральной катастрофой».

Пока правящая «Грузинская мечта» на предложение Саакашвили реагирует довольно холодно, но, чтобы доказать Западу решимость в деле требуемой американским посольством «деполяризации общества», вполне может пойти на такой неординарный шаг – отпустить главного политического оппонента в Европу, формально для лечения.

Напоминаем, что западные «партнеры» Грузии предъявили требование из 12 пунктов на пути получения статуса кандидата в члены ЕС. Одним из главных требований европейцев является «деполяризация» общества, что на практике подразумевает односторонние уступки проамериканской оппозиции, чреватые потерей власти правящей «Грузинской Мечтой» с перспективой резкого ухудшения отношений с Российской Федерацией.

Так вот, выпровождение Михаила Саакашвили из тюрьмы в Европу (скорее всего в Германию) под гарантиями его ухода из политики будет самым безболезненным и безопасным шагом со стороны «Мечты», который европейцы могут «засчитать» за «деполяризацию».

По заявлению адвоката экс-президента Шалвы Хачапуридзе, скоро из США приедет группа врачей (психиатр, невролог и гастроэнтеролог), а также эксперт по защите прав человека, чтобы навестить Саакашвили и дать очередную рекомендацию о необходимости лечения за границей. Адвокат также утверждает, что Саакашвили никак не интересуют внутриполитические темы, а сосредоточен он теперь только на украинских событиях.

Как будут развиваться события вокруг грузино-украинского политика Саакашвили – покажут ближайшие месяцы, а сейчас почти со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что авантюра с возвращением контрабандой «революционера» в Грузию не удалась. С большой вероятностью его появление на Родине связывалось с надеждой дестабилизации обстановки и смены власти к моменту возможного резкого обострения ситуации между Россией и объединенным Западом. Последнее налицо, а вот проамериканский реванш в Тбилиси пока не состоялся.

Напоминаем, что Михаил Саакашвили тайно проник в Грузию 29-го сентября прошлого года, прячась на борту судна. Кроме незаконного пересечения государственной границы, авантюристу инкриминируются еще два не очень-то серьезных противозаконных действия. Здесь же отметим, что ему грозит до 6 лет тюремного заключения. Подавляющая часть грузинской общественности недовольна неадекватными обвинениями в адрес государственного преступника, ввергнувшегося страну в военную авантюру в 2008 году, под руководством которого совершались системные преступления, соразмерные с преступлениями самых жестоких диктатур мира.