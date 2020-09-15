15.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы
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Состояние украинских финансов даже при Гончаруке было лучше – Бортник


Показатели бюджета Украины на 2021 год лучше, чем показатели бюджета на 2020 год после секвестра весной 2020 года, но если сравнивать с тем бюджетом, который был принят правительством Гончарука, то становится ясно, что показатели ухудшились.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши парламентарии сравнивают один бюджет Шмыгаля с другим бюджетом Шмыгаля. Напомню, что в марте прошел секвестр. Если смотреть бюджет правительства Гончарука, то изначальный бюджет на 2020 год, принятый осенью 2019 года, то там другие цифры.

Если сравнивать с тем бюджетом этот бюджет, то доходы этого бюджета ниже доходов бюджета Гончарука на 20 миллиардов гривен. Если сравнивает дефицит, то он в три раза вырос. В том бюджете он было около 100 млрд, при секвестре его сделали около 200, а сейчас – 270.

Чтобы закрыть все эти дыры, нам надо было привлечь 600 миллиардов долгов в этом году.
Инфляция выросла – была 5%, стала 7,4%», – сказал Руслан Бортник.


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