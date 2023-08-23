Сотни «агентов Кремля» томятся в нацистских тюрьмах – адвокат рассказал, что мешает их обменять

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России необходимо принять поправки в законодательство и освободить сотни политических заключённых, которые томятся в украинских тюрьмах за «поддержку Москвы».

Об этом в эфире канала «Baltnews» заявил адвокат Валентин Рыбин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что занимается сбором списка политических заключённых на Украине, которые не являлись участниками боевых действий, а попали в тюрьмы за свои убеждения и поддержку отношений с Россией и россиянами.

«Такой список мы создали, в нём порядка двухсот пятидесяти фамилий. Однако идея [их освобождения] не была реализована по ряду причин. Основной из причин является то, что РФ на официальном уровне не занимается судьбами людей, которые находятся в украинских тюрьмах и пострадали за свои убеждения. Я могу найти этому только одно объяснение. К сожалению, сейчас сложилась такая ситуация, что очень много работы у Министерства обороны РФ, которое, по сути, монополизировало данную деятельность и проводит обмены исключительно военнопленных. Мы неоднократно слышали о достаточно успешных операциях по освобождению российских солдат, однако вопросы обмена гражданскими лицами – эти вопросы не решаются», – рассказал Рыбин.

Он подчеркнул, что России необходимо обменивать завербованных СБУ диверсантов на задержанных неонацистами «агентов Кремля».

«Я уверен, что Россия должна проводить более активную политику в этом вопросе. РФ может принять изменения в соответствующие законодательные акты. В России сейчас достаточно активно проводится работа специальными службами, задерживаются различные пособники украинского режима. Такие лица являются гражданскими, и РФ может выработать правовой механизм осуждения и обмена этих лиц на тех граждан, которые находятся на Украине под стражей и ожидают осуждения и отправки для отбытия наказания», – подытожил адвокат.