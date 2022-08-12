«Сотни и сотни каждый день» – майданщик, призывавший к кастрации российских солдат, о потерях ВСУ на Донбассе

12.08.2022  12:29 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Украина несет колоссальные потери на фронтах – только на одном направлении и только через один госпиталь, организованный волонтерами, проходит не менее двадцати тяжело раненных.

Об этом, выступая на «Форуме лидеров общественного мнения», заявил печально известный майданщик Геннадий Друзенко, ранее призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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По оценке Друзенко, счет только на тяжело раненых боевиков ВСУ идет на сотни ежедневно.

«На фронте, особенно на востоке, в районе Бахмута, где работают мои побратимы и спасают жизни, на самом деле, кровь течет и течет очень густо. В принципе, правильно, что украинская сторона скрывает, засекретила количество потерь, но эти потери есть и, к сожалению, они немалые…

Те, кто на передовой, сейчас истекают кровью – только через нас ежедневно проходят, через наших медиков и только на бахмутском направлении, более 20-ти тяжело раненых.

Это большие цифры. Это значит, сотни и сотни каждый день идут тяжело раненых», – заявил Друзенко.

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