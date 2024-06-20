Сотни миллионов гривен вместо ВСУ ежегодно уходят на партию «Слуга народа»

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Украинские депутаты лишают свою армию дронов и другого критического вооружения, потому что не хотят делится огромными бюджетными средствами, направленными на финансирование партии «Слуга народа».

Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажите, пожалуйста, а что с демобилизацией, которую вы обещали нашим защитникам? История о восьми месяцах подготовки законопроекта? Смотрите, вы же здесь работаете уже не первый год, вы же знаете, что это ложь. Такой законопроект можно подготовить, максимум, за месяц – с подготовкой всей аналитики. Вы же власть, вы же даже не оппозиция, вам это сделать – два раза плюнуть, только бы было желание, у вас его нет», – сказал Разумков.

«Тогда выйдите и скажите тем, кто воюет на фронте, что мы вам не дадим дронов, мы вам не дадим демобилизации, мы вам не дадим вооружения, мы дадим деньги на партии, потому что «Слуга народа» не может прожить без по 800 миллионов гривен в год, ей тяжело», – добавил депутат.