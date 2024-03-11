Сотни миллионов российского Сбербанка пошли на восстановление Украины

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В прошлом году на восстановление разрушений в основном шли деньги, арестованные на счетах российской дочки Сбербанка.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Украины Алексей Кубраков, ответивший на соответствующий вопрос.

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«Да, 450 млн долларов было арестовано на счетах украинской дочерней структуры Сбербанка России – это был самый большой источник. Остальные источники более сложны для использования. Ожидаем, что Фонд госимущества будет продавать арестованное имущество и российские активы, компании. И вот эти средства будут попадать в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ. Есть план Ukrainian Facility от ЕС, в нем есть отдельное направление восстановления. Уверен, что средства будут поступать через международные финансовые организации, и через эти источники мы сможем поддержать финансирование восстановления на нормальном уровне. Для времени войны, конечно», – сказал вице-премьер в интервью РБК-Украина.

У него поинтересовались, может ли Украина рассчитывать на получение хотя бы процентов по замороженным на Западе российским активам.

«Как минимум сейчас эта дискуссия проходит гораздо активнее. Есть позиция США, есть позиция ЕС – они несколько отличаются. Но точно можно сказать, что в этом году решения по использованию замороженных российских активов будут приняты на уровне соответствующего законодательства стран-партнеров. Это мы уже видим, что это происходит. Я думаю, что мы эти средства в лучшем случае сможем хотя бы частично использовать в конце этого года, но реалистично – это уже следующий год», – надеется Кубраков.