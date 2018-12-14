Сотни православных под Радой молятся за “вразумление” Порошенко и депутатов
14 декабря 2018 года у стен Верховной Рады Украины собрались верующие канонической Украинской Православной Церкви для проведения молебна о невмешательстве власти в дела Церкви, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
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Сообщается, что в молитвенном стоянии у стен Верховной Рады принимают участие сотни верующих УПЦ.
Православные читают акафист «Нерушимая стена». Они молятся о том, чтобы Господь вразумил народных избранников прекратить вмешиваться во внутренние дела Церкви.
Также на месте события ведется прямая трансляция.
Метки: Верховная Рада, молитвенное стояние, УПЦ
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