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Ночью ВС РФ в очередной раз нанесли удар по ряду крупных промышленных центров на подконтрольной киевскому режиму территории.

Ракеты и дроны атаковали Одессу, Киев, Павлоград, Житомир, Харьков и ряд других населенных пунктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ходе удара было задействовано 344 дрона и 35 ракет разных модификаций.

«Зафиксировано попадание 5 ракет и 30 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых – на 7 локациях», – утверждают в ВСУ, явно приуменьшая ущерб.

Наверное, самый серьезный удар наносился по Павлограду (Днепропетровская область), который является важной тыловой базой для гарнизона ВСУ в Красноармейске (Покровске). С украинской стороны отмечалось, что город атаковался в течение пяти часов. Диктатор Владимир Зеленский признал, что в Павлограде повреждена «важная инфраструктура».

Чуть больше подробностей дает гауляйтер региона Сергей Лысак.

«Адская ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Русские террористы целили ракетами и беспилотниками. Повреждены пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка. Возникли возгорания», – заявил Лысак.

Паблик «Типичная Одесса», отслеживающий попадания и работу ПВО, пишет, что ночью в районе города было 16 прилетов в три локации: погранчасть, аэродром «Школьный» и авиазавод.

Получила повреждения критическая инфраструктура в Сумах, в результате чего десятки тысяч людей остались без света.

Военный блогер Юрий Подоляка обращает внимание на важную деталь: