«Сотни случаев»: одурманенные наркотиками ВСУшники косят друг друга из огнестрела – эксперт

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Украинский военный расстрелял из автомата двух «побратымив» в центре Киева.

По данным украинской полиции, это произошло ночью на улице Лаврская в Печерском районе столицы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О причинах произошедшего не сообщается, известно, что его задержали, а раненые погибли на месте.

Подобные инциденты далеко не редкость для нынешней Украины, отмечает политический и военный эксперт, член движения «Другая Украина» Юрий Дудкин.

По его словам, известным этот факт стал лишь потому, что произошел не на передовой, а в столице. При этом в блиндажах такие перестрелки случаются регулярно.

«Данные факты давно уже не новость. Это называется неуставные взаимоотношения, если происходит между военнослужащими. Применение огнестрельного оружия при разборках, особенно пьяных и наркотически опьяненных военнослужащих ВСУ происходят давно не только на фронте, но и в гражданской среде. Но этот факт стал известен только лишь потому, что он публичный. Таких фактов – сотни на фронтах, где Вооруженные силы Украины находятся абсолютно в неподобающем виде. Командиры бросают свой личный состав, не ведется никакой поддержки личного состава. Зачастую личный состав предоставлен сам себе. К сожалению, спиртные напитки и наркотические вещества в ВСУ – это уже не новость, а абсолютный быт. Поэтому я думаю, что этот факт стал известен лишь потому, что произошел на глазах у людей, а не где-то в блиндаже, как это бывало и раньше», – отметил Дудкин.