«Сотни тысяч»: генерал ВСУ рассказал о громадных потерях Украины

Анатолий Лапин.  
02.08.2023 10:31
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина своевременно не выстроила надежную оборону, поэтому вынуждена затыкать дыры на фронте сотнями тысяч жизней солдат ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина своевременно не выстроила надежную оборону, поэтому вынуждена затыкать дыры на фронте сотнями тысяч...

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По мнению Кривоноса, командование армии постоянно вбрасывает в бой неподготовленные подразделения.

«Нормально организованную оборону достаточно сложно прорвать. Мы же потеряли огромное количество людей, и сейчас рассказывать, что это такая хитрая задумка – хитрая задумка за счет жизни сотен тысяч украинцев?

Я бы не хотел, чтобы мы воевали мясом, а чтобы воевали за счет военного искусства, правильного оборудования маневренной обороны, инженерного обеспечения этой обороны и правильного использования сил и средств разведки, огневого поражения. Вот таким образом нужно воевать, а не за счет постоянного вбрасывания подразделений, в определенных моментах неподготовленных, для затыкания дыр в этой обороне», – заявил Кривонос.

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