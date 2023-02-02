Сотни тысяч раненых всушников никто не собирается лечить – Вакаров

Владимир Гладков.  
02.02.2023 18:32
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Среди населения Украины растёт недовольство киевским руководством, которое даже не пытается выдавать компенсации семьям погибших или лечить раненных всушников.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог из Закарпатской области Украины Василь Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди населения Украины растёт недовольство киевским руководством, которое даже не пытается выдавать компенсации семьям...

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«Вы не представляете себе, сколько материала публикуется в местной прессе Украины. Ребята показывают, как заботятся о тех людях, которые получили ранение на Донбассе, и сейчас массово их отправляют домой.

Первый момент – это количество захоронений, которое увеличивается каждый день. Люди общаются, показывают: я был на похоронах, тот был, тот. Это ужас ужасный. Люди жалуются, почему государство Украина не компенсирует за убитых», – сказал Вакаров.

Политолог подчеркнул, что украинское руководство даже не пытается лечить раненных боевиков, просто разворовывая все деньги.

«Но поверх этой темы пошла тематика об обращении с ранеными. Поскольку на фронте – очень много раненых, их там не лечат. Оказывают первую медицинскую помощь, и отправляют домой.

А что дома? Ладно, в Киеве, а в маленьких городах? Он приехал раненый. Вот семья. А света нет, лекарств и обеспечения нет. Как его вылечить, поставить на ноги?

Это точечная проблема, но если посмотреть наверх – вот, где коррупция. Деньги от Запада в основном идут украинскому бюджету для социальных нужд – захоронения, компенсации, лечения раненых. А этих денег – нет», – возмутился он.

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