«Сотни тысяч русских уничтожат Львов» – командир правосеков

Тарас Стрельцов.  
16.04.2024 09:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Галичина, Дзен, Львов, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина не смогла провести мобилизацию. Теперь российская армия сможет дойти до Западной Украины. Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил Александр Ябчанка, командир роты в батальоне «Волки Да Винчи», сформированного из правосеков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наш враг через несколько месяцев выставит 200-300 тысяч вооружённых солдат. А у нас только приняли закон о мобилизации во втором чтении. Мы не успеваем с темпами мобилизации.

Украина не смогла провести мобилизацию. Теперь российская армия сможет дойти до Западной Украины. Об...

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А в это время в обществе дискуссия на предмет чего-то другого, кроме выживания. Если мы эту войну проиграем, мы просто погибнем, как государство. Мы это видели в Ирпене, Буче, и во многих городах. Какие ещё нужны доказательства?» – сказал Ябчанка.

«У меня было много разговоров в тылу, когда говорили: «Та где они, скоро дойдут до Львова, тут с каждого окна будут стрелять». Русские не воюют стрелковыми боями в городе. Они уничтожают города. Посмотрите на Авдеевку. Или кто-то думает, что ко Львову они будут относиться как-то по-другому?

Если мы потерпим поражение, то сначала у нас в стране настанет крах всего, начиная со свободы, чести, достоинства. А потом мужчин призывного возраста… это не будет такая мобилизация, как сейчас, а просто возьмут, и насильно бросят в мясные штурмы», – добавил он.

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