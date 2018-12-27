Сотовые операторы продолжают драть деньги в Крыму, ссылаясь на санкции

27.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Отмена национального роуминга Крыма не коснулась. Об этом пишет на своей странице в «Фейсбуке» известный крымский блогер Александр Талипов.

«Посмотрел тарифы местных операторов – Win, Волна, Крымтелеком. Цены на звонки на операторов других регионов космические – в районе 10 рублей за минуту. При подключении дополнительных платных опций цена снижается в среднем до 2-3 рублей. Если же вы вдруг захотите выехать за пределы Крыма с крымским пакетом, готовьтесь к большим расходам, входящие и исходящие – 10 рублей. При активации платной опции входящие и исходящие становятся в среднем 3 рубля, и бесплатных звонков входящих просто нет. Интернет 10 рублей за мб или при активации услуги 1,5-3 рубля мб!» – написал Талипов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его мнению, выгодней всего в Крыму покупать стартовые пакеты МТС Краснодарского края. Но и там есть ограничения.

«На сайте МТС присутствует множество интересных тарифов. Кажется, надо брать. Однако, перейти на какой-либо тариф с крымского МТС нельзя, как вариант можно купить карточку другого региона, ведь теперь платы за входящие в поездках по России нет? Роуминг же отменили? Отменили, только не для Крыма. Все эти отговорки о санкциях уже изрядно надоели!!! Впереди новый курортный сезон и новые неудобства для отдыхающих..», – написал Талипов.

В 2018 году МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2 по требованию Федеральной антимонопольной службы отменили внутрисетевой роуминг.

Весной министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров заявлял, что российские мобильные операторы в три-пять раз за последние месяцы снизили стоимость роуминга в Крыму.

Министр связи сообщил также, что за четыре года в Крыму построено около 4 тысяч базовых станций сотовой связи. Сегодня это в основном связь 2G, 3G, то есть голосовая связь и мобильный интернет.