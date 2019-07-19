Сотовый оператор МТС наплевал на Крым

19.07.2019, Севастополь, Виктор Орлов

Депутат Госдумы Дмитрий Белик направил обращение в Федеральную антимонопольную службу и в компанию МТС с требованием не допустить отмены в Севастополе и Крыму тарифа, дающего 100 минут бесплатного общения внутри домашнего региона.

Как поясняет депутат в своем блоге, МТС – единственный из крупных российских операторов связи, неофициально работающий в Крыму (здесь продаются номера Краснодарского края, чтобы избежать санкций) запланировала отмену критически важного для жителей полуострова тарифа.

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«В чем подвох? В позиции МТС по отношению к Севастополю и Крыму – компания, широко закрыв глаза, делает вид, что двух новых регионов России не существует. Но, если, например, житель материковой части России, увидев смс о повышении тарифов, думает – на какого оператора перейти, то у севастопольца возникает совсем другая мысль. У нас нет выбора – на полуострове работает только один оператор мобильной связи. И вместо смены, мы вынуждены решать – кому перестанем звонить, чтобы сэкономить? Маме или папе? Мужу или жене? Детям? Каждый звонок теперь на вес золота, ведь средняя зарплата в городе – 20-25 тысяч, при вполне себе московский ценах», – отмечает Белик.

Напомним, как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, свое нежелание работать в Крыму официально подтвердили мобильные операторы «Мегафон» и «Билайн».