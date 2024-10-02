Сотрудница Пентагона: Европа сама нам помогает, а не мы её эксплуатируем

Елена Острякова.  
02.10.2024 18:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина


ЕС не обслуживает американские интересы, «как считают некоторые», а вместе с США сдерживает Россию.

Об этом помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер заявила на Варшавской конференции по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ЕС не обслуживает американские интересы, «как считают некоторые», а вместе с США сдерживает Россию....

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«Сейчас США нуждаются в Европе, а не только Европа нуждается в США. Да, авторитет Америки в мире под угрозой из-за вторжения России на Украину, и Китай наблюдает за этим. США не смогли бы достигнуть того, что было достигнуто в поддержке, в том числе политической, дипломатической, экономической и военной поддержке Украины в борьбе с российской агрессией без Европы.

Половина помощи, которую мы оказываем Украине, поступает из Европы, а не из США. Возможность США поставлять оружие связано с тесными отношениями с европейскими странами», – вещала Валландер.

Она подчеркнула, что противопоставление США и ЕС «посылают неверный сигнал не только Москве, но и Пекину».

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