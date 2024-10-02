Сотрудница Пентагона: Европа сама нам помогает, а не мы её эксплуатируем

ЕС не обслуживает американские интересы, «как считают некоторые», а вместе с США сдерживает Россию.

Об этом помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер заявила на Варшавской конференции по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас США нуждаются в Европе, а не только Европа нуждается в США. Да, авторитет Америки в мире под угрозой из-за вторжения России на Украину, и Китай наблюдает за этим. США не смогли бы достигнуть того, что было достигнуто в поддержке, в том числе политической, дипломатической, экономической и военной поддержке Украины в борьбе с российской агрессией без Европы.

Половина помощи, которую мы оказываем Украине, поступает из Европы, а не из США. Возможность США поставлять оружие связано с тесными отношениями с европейскими странами», – вещала Валландер.