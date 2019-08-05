05.08.2019, Киев, Игорь Петров
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина
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Сотрудничество с МВФ ставит крест на промышленной политике Украины – экономист

От нового бюджета не стоит ожидать каких-либо сюрпризов. Состояние экономики Украины в ближайшее время будет зависеть то того, насколько ей удастся отстоять свои интересы в сотрудничестве с международными организациями.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я каких-то революционных моментов не ожидаю. Думаю, сроки будут выполнены полностью, до 15 сентября будет сформировано правительство и подан бюджет.

А когда уже примут закон о бюджете на 2020 год, мы уже увидим, какие есть группы влияния, кому какие льготы», – предполагает Скаршевский.

Экономист подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ в разработке экономической программы нового правительства плохо повлияет на развитие экономики страны независимо то того, кто займет кресло премьера.

«Если это будет экономическая программа, которая основывается на меморандумах с МВФ, то без разницы, какая это будет фамилия.

В этом случае не будет проводиться никакой активной промышленной политики, потому что сотрудничество с МВФ ставит крест на любой промышленной политике», – сказал он.

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