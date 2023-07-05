Сотрудник ФСБ прокомментировал рассекреченные документы о вербовке США укронацистов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Перед самым окончанием Второй мировой войны США вывезли из Германии представителей украинского националистического движения, активно сотрудничавшего с гитлеровцами. В последующем власти США использовали украинских националистов в антисоветской, а затем и в антироссийской деятельности.

Об этом сообщил представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Игорь Верешков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он продемонстрировал документ из архивов СМЕРШа 1945 года, с которого, в числе прочего, снят гриф «секретно».

«Он посвящен одной из националистических организаций, это украинское националистическое объединение, которое существовало в Европе, и членами этой организации были в основном эмигранты. Эту организацию в 1945 году немцы эвакуировали из Берлина, и она пыталась продолжить деятельность, в том числе, на территории Европы. И здесь приведу цитату: “деятельность украинских националистов заинтересовала американские военные власти, которые стали поощрять националистов, их антисоветскую деятельности”. Активных членов комитета снабдили автотранспортом, за 2 недели до прихода войск Красной армии в город Веймар 20-25 июня 1945 года американские военные власти организованно произвели эвакуацию украинских националистов на территорию, занимаемую ими», – отметил представитель ФСБ.

Украинский национализм как только терял одного хозяина, так сразу приобретал другого, более мощного и ещё более финансово состоятельного.

«Выводы напрашиваются сами. Мы понимаем, что немцы, будучи кураторами националистов, сейчас мы говорим про украинских националистов, хотя не только их, утрачивали силу, проигрывали в войне. А американцы, зная, загадывая, может быть, наперёд и предполагая, что всё-таки противостояние с Советском союзом продолжится после Победы, взяли под крыло, начали курировать, скажем так, переняли у нацистов этих из украинских националистических объединений. Дальше, я думаю, из этого документа можно сделать выводы, как развивалась ситуация и в Европе, и в Америке. Мы знаем, что в Америку и другие страны Северо- и Южноамериканских континентов вывозили, это не просто была эвакуация, а целенаправленно искали нацистских преступников, националистов, в том числе, тех, кто по происхождению были советскими гражданами. В дальнейшем использовали их в различных направлениях деятельности, в том числе в антисоветской, антироссийской деятельности в последующем. И вся эта работа по подрыву власти, строя, будь то советского, а сейчас – российского, велась уже на протяжении многих лет нашими скажем так недружественными партнёрами из западных стран, в первую очередь, США», – заключил Верешков.