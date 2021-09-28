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28.09.2021 21:55 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические убийства, Происшествия, Россия, Скандал
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Сотрудник КГБ Белоруссии убит противником Лукашенко во время ареста

Сотрудник КГБ Белоруссии убит сегодня во время ареста представителей оппозиции. Группа правоохранителей постучалась в...

Сотрудник КГБ Белоруссии убит сегодня во время ареста представителей оппозиции.

Группа правоохранителей постучалась в дверь гражданина, который подозревается в совершении экстремистских действий. Им не открыли. Тогда мужчины принялись выламывать дверь, используя кувалду и электроинструменты.

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Когда они вошли в квартиру по ним открыли огонь из ружья. Примечательно, что видеосъемку вели не только оперативники, но и люди, находившиеся в квартире.

Стрелявший был тоже убит.

«Невероятные перешли красную черту, и теперь к ним не будет никакой пощады. Это – террористы, а с террористами переговоров не ведут, их уничтожают», – написал в своем телеграм-канале политолог Алексей Дзермант.

«Произошла крайняя степень маргинализации активистов протестного движения, которое с конца прошлого года утратило поддержку масс. Вменяемые противники власти на настоящем этапе дистанцируются от этого явления, впадают в своего рода политическую апатию “ни за тех, ни за этих”, но в целом находятся в законных рамках, хоть нередко и с фигой в кармане. Выходит так, что в рядах “активистов” остались самые экзальтированные адепты, потерявшие ориентиры добра и зла, а также чувство самосохранения.

Такие люди готовы к совершению любых преступлений, вплоть до шпионажа и политических убийств. Мирной жизни нашей стране не дадут. Придётся привыкать действовать в режиме мобилизации, порой жестко. Иного выхода на ближайшее время не просматривается», – пишет его коллега Александр Шпаковский.

Из противоположного лагеря тоже звучат обвинения. Бежавший из Белоруссии политолог Дмитрий Болкунец обвинил в случившемся главу КГБ Ивана Тертеля.

«На руках Тертеле ещё два трупа. В Минске во время “отработки адресов” сотрудник EPAM Systems застрелил сотрудника КГБ и был убит ответным огнём. Сотрудники КГБ, вы долго ещё будете терпеть это недоразумение во главе комитета? Арестуйте этого подонка и поместите его в американку. А заодно и начальника Тертеля арестуйте», – написал Болкунец.

Российский политолог Андрей Суздальцев, сочувствующий белорусской оппозиции, считает, что в Белоруссии началась гражданская война.

«Гражданская война (28.09.2021). Ну вот и началось. Ну и какая это милиция. Формы на них нет. Типичные уголовники. Парень абсолютно прав: защищал жену от налетчиков», – написал Суздальцев.

Такого же мнения придерживаются рядовые змагары. В соцсетях они сожалеют, что молодой человек успел убить только одного сотрудника КГБ.

«Это за гранью добра и зла. Змагары, я не знаю как вас назвать. Нельзя отменять смертную казнь. Напомню, Тихановская недавно оправдала любое преступление против сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих и членов их семей. За такие действия она пообещала им амнистию.

Эта тупая мразь, хоть и не понимала, что несёт, должна ответить. Я уверен, это случится.», – написал тележурналист Григорий Азаренок.

«Уже давно пишу о том, что все, кто «ошибся политическими взглядами», закончились. Конченые мрази. Отношение к ним должно быть соответствующее. Вечная память офицеру госбезопасности», – считает политический активист Андрей Сыч.

«С террористами разговоров не будет. Должны быть приняты меры и к привлечению к ответственности тех, кто находится за границей и руководит этим, финансирует и организует. Каждый должен быть привлечён к ответственности, каждый. Это гибридная война в отношении нашей страны. Вечная память погибшему сотруднику и искренние соболезнования семье», – написал председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

«Нужно понимать, что после таких событий разговоры об амнистии и диалоге с оппозицией как средствах восстановления отношений Лукашенко с внутренними противниками и странами Запада не адекватны реальности. Силовики не позволят поставить белорусские процессы на такую колею. Если раньше это просто не соответствовало их корпоративным интересам, то после убийства сослуживца – это экзистенциальный вопрос», – прокомментировал шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

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