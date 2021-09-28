Сотрудник КГБ Белоруссии убит противником Лукашенко во время ареста

28.09.2021 21:55 (Мск), Москва, Елена Острякова

Сотрудник КГБ Белоруссии убит сегодня во время ареста представителей оппозиции.

Группа правоохранителей постучалась в дверь гражданина, который подозревается в совершении экстремистских действий. Им не открыли. Тогда мужчины принялись выламывать дверь, используя кувалду и электроинструменты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Когда они вошли в квартиру по ним открыли огонь из ружья. Примечательно, что видеосъемку вели не только оперативники, но и люди, находившиеся в квартире.

Стрелявший был тоже убит.

«Невероятные перешли красную черту, и теперь к ним не будет никакой пощады. Это – террористы, а с террористами переговоров не ведут, их уничтожают», – написал в своем телеграм-канале политолог Алексей Дзермант. «Произошла крайняя степень маргинализации активистов протестного движения, которое с конца прошлого года утратило поддержку масс. Вменяемые противники власти на настоящем этапе дистанцируются от этого явления, впадают в своего рода политическую апатию “ни за тех, ни за этих”, но в целом находятся в законных рамках, хоть нередко и с фигой в кармане. Выходит так, что в рядах “активистов” остались самые экзальтированные адепты, потерявшие ориентиры добра и зла, а также чувство самосохранения. Такие люди готовы к совершению любых преступлений, вплоть до шпионажа и политических убийств. Мирной жизни нашей стране не дадут. Придётся привыкать действовать в режиме мобилизации, порой жестко. Иного выхода на ближайшее время не просматривается», – пишет его коллега Александр Шпаковский.

Из противоположного лагеря тоже звучат обвинения. Бежавший из Белоруссии политолог Дмитрий Болкунец обвинил в случившемся главу КГБ Ивана Тертеля.

«На руках Тертеле ещё два трупа. В Минске во время “отработки адресов” сотрудник EPAM Systems застрелил сотрудника КГБ и был убит ответным огнём. Сотрудники КГБ, вы долго ещё будете терпеть это недоразумение во главе комитета? Арестуйте этого подонка и поместите его в американку. А заодно и начальника Тертеля арестуйте», – написал Болкунец.

Российский политолог Андрей Суздальцев, сочувствующий белорусской оппозиции, считает, что в Белоруссии началась гражданская война.

«Гражданская война (28.09.2021). Ну вот и началось. Ну и какая это милиция. Формы на них нет. Типичные уголовники. Парень абсолютно прав: защищал жену от налетчиков», – написал Суздальцев.

Такого же мнения придерживаются рядовые змагары. В соцсетях они сожалеют, что молодой человек успел убить только одного сотрудника КГБ.

«Это за гранью добра и зла. Змагары, я не знаю как вас назвать. Нельзя отменять смертную казнь. Напомню, Тихановская недавно оправдала любое преступление против сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих и членов их семей. За такие действия она пообещала им амнистию. Эта тупая мразь, хоть и не понимала, что несёт, должна ответить. Я уверен, это случится.», – написал тележурналист Григорий Азаренок. «Уже давно пишу о том, что все, кто «ошибся политическими взглядами», закончились. Конченые мрази. Отношение к ним должно быть соответствующее. Вечная память офицеру госбезопасности», – считает политический активист Андрей Сыч. «С террористами разговоров не будет. Должны быть приняты меры и к привлечению к ответственности тех, кто находится за границей и руководит этим, финансирует и организует. Каждый должен быть привлечён к ответственности, каждый. Это гибридная война в отношении нашей страны. Вечная память погибшему сотруднику и искренние соболезнования семье», – написал председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич. «Нужно понимать, что после таких событий разговоры об амнистии и диалоге с оппозицией как средствах восстановления отношений Лукашенко с внутренними противниками и странами Запада не адекватны реальности. Силовики не позволят поставить белорусские процессы на такую колею. Если раньше это просто не соответствовало их корпоративным интересам, то после убийства сослуживца – это экзистенциальный вопрос», – прокомментировал шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.