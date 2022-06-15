Сотрудник МЧС в Ялте при погонах распространял хулу на российскую армию

15.06.2022  14:52 (Мск), Симферополь
Виктор Орлов.  
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Дзен, Криминал, Крым, Происшествия, Россия, Спецоперация


ФСБ противоправная деятельность бывшего инспектора МЧС в Ялте, который признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

«Установлено, что мужчина 1997 г.р., находясь в форменном обмундировании при исполнении возложенных на него должностных обязанностей инспектора отдела МЧС публично на собраниях жильцов отдельных районов г. Ялты распространял ложную информацию о проведении специальной военной операции РФ на территории Украины. Понимая, что популяризируемые им сведения воспринимаются неосведомленными лицами как достоверные и компетентные, подсудимый также осуществлял поквартирные обходы с целью донесения ложной информации до максимального круга лиц», – говорится в сообщении ФСБ.

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В судебном заседании свою вину обвиняемый признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

В связи с этим Ялтинский городской суд Республики Крым назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок пять лет условно с испытательным сроком 3 года и лишением права занимать должности в федеральной противопожарной службе на протяжении 3 лет.

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